Rootsi valitsusel oli plaan kehtestada 15-protsendine pangamaks, mida oleks arvutatud pangatöötajate palgafondilt, kuid väga kriitiline tagasiside sunnib valitsust seda plaani muutma, kirjutab Äripäev.

Lõppeval nädalal tunnistas Rootsi rahandusminister Magdalena Andersson, et maksu mõju on ootamatult lai, nii on selle algne eesmärk küsimärgi all.

Algne eesmärk oli ära kaotada finantssektori n-ö põhjendamatu eelis, et finantsteenused on käibemaksust vabad, kuid põhjalikum uuring tõi aga välja, et pihta võivad saada Rootsis üle 300 000 ettevõtte ning soovimatu kõrvalmõjuna võib alata sektori töökohtade kolimine riigist välja näiteks Balti riikidesse, nagu hoiatas SEB eelmiseaasta 3. kvartali aruandes.

„Me läksime valimistele pangamaksu lubadusega, aga see siin on midagi muud,“ ütles Andersson TT-le. Rootsi finantsturgude minister Per Bolund on juba jõudnud meedias öelda, et valitsus tuleb välja uue ettepanekuga, kuid pankade maksustamisest ei loobuta.