Rootsi palus naabritelt abi - stressis päästekopteri meeskonnad keelduvad lendamast

Rootsi päästekopterite meeskonnad keeldusid nädalavahetusel meedia põhjustatud stressi tõttu lendamast, mistõttu pidi Rootsi abi paluma Soomelt, Norralt, Taanilt ja Leedult, et säilitada oma päästevõimekus.

Rootsi riigitelevisiooni SVT teatel on sel nädalavahetusel valves vaid üks kopterimeeskond kogu Rootsi peale. Teiste kopterite meeskonnad keeldusid lendamisest viidates vaimsele stressile. Tüli põhjus on SVT saade Uppdrag Granskning (Töökohustuse ülevaade), mille toimetajad on küsinud näha ühe kopteri kõiki lennulogisid.

82 päästekopteri meeskondade liiget saatis kirja taristuministrile Anna Johanssonile, kurtes, et järelevalve ja luuramine on väga väsitav. Lendurite teatel töötavad nad rasketes tingimustes, kus otsuseid tehakse sekunditega ja liikumisruumi mõõdetakse mõne meetriga. "Lennuohutuse seisukohalt on väga tõsine, kui neis tingimustes peab mõtlema, et kõike, mida teed ja ütled, kontrollitakse takkajärgi, näiteks massimeedias," seisis kirjas.

Päästekopterite lendurid soovivad, et edaspidi ei rakendataks nende tegevusele avalikustamist nii nagu ka politsei ja rannavalve tegevusele.

Rootsi meresõidutalituse mere- ja õhupääste eest vastutav Mattias Hyllert ütles SVT-le, et konflikti ajal on juhtunud mõningaid vahejuhtumeid, kuid Rootsil on ka muid päästeteenistuse ressursse, näiteks politseil ja rannavalvel. Tõsise häda korral võidakse küsida abi ka mõnelt laevandusfirmalt.