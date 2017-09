Rootsi poliitikute seas läks Nordea lahkumise pärast sõnasõjaks

Kolmapäeval teatas Skandinaavia suurim pank Nordea, et viib panga peakontori Stockholmist Helsingisse.

Rootsi panganduse eest vastutavad ministrid püüavad seda väheolulise sündmusena näidata, kuid mõned poliitikud ründavad seetõttu valitsust.

Et euroalal kehtivad vähem karmid pangandusreeglid kui Rootsis ning Rootsi pole liitunud Euroopa pangandusliiduga, on see pannanud Rootsi pangad võrreldes teiste Euroopa pankadega halvemasse konkurentsiolukorda.

Tegemist on esimese suurpangaga, kes viib oma peakontori Rootsist minema, et vältida Rootsi karmimaid pangandusreegleid.

Euroopa suuruselt üheksas pank teatas märtsis, et nad võivad viia peakontori Rootsist minema, kui valitsus tõstab pangapäästmisfondi sissemakseid, mis viis kesk-vasakkoalitsiooni poolsete mõningate järeleandmisteni, kirjutab CNBC.

Rootsi rahandusminister, sotsiaaldemokraat Magdalena Andersson ütles, et ta on Nordea otsuses pettunud, kuid see ei mõjuta Rootsi maksutulusid. Ta lisas, et Rootsi võib liituda Euroopa pangaliiduga, kuid see võib võtta aastaid aega.

Lisaks on Rootsi valitsuskoalitsioon kaalumas pankade karmimat maksustamist.

Nordea kaotamine lööb valusalt Rootsi prestiiži pihta, kuna lootis brexiti järel meelitada Suurbitanniast panku Rootsi ja muutuda finantskeskuseks.

Rootsi rahandusminister ütles, et Nordea lahkumine vähendab liigsuure pangandussektori riske majandusele.

Teised poliitikud väljendasid rahulolematust Nordea otsuse tõttu, kuid ei jõudnud üksmeelele, kes on süüdi.

„Sotsiaaldemokraatide poliitika viib ettevõtete Rootsist põgenemisele,“ ütles keskpartei juht Annie Loof. „Rootsi peaks olema riik, kuhu inimesed ja ettevõtted tulevad, mitte kust ei minda minema.“

Vasakpartei juht Jonas Sjostedt süüdistas Nordeat, et pank on ahne.

„Minu jaoks on tähtis, et pangad täidaksid oma osa. Pangad said kaudset tuge ühiskonnalt ja riigigarantiid ja nad peaks ka midagi vastu andma,“ lausus ta.