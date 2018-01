Rootsi riigieelarve ajab teadmata põhjusel võimsalt üle ääre

Rootsi riigieelarve ülejääk on enam kui kaks korda suurem riigikassa prognoositust, kirjutab Bloomberg.

2017. aastal jäi Rootsi riigieelarve 61,8 miljardi Rootsi krooniga ülejääki võrreldes riigikassa oktoobris tehtud 28,3 miljardi Rootsi kroonise prognoosiga.

Danske Banki analüütikud kirjutasid Twitteris, et see number on hullumeelne, küsides, et miks riigi rahakohvrid ajavad üle. Kas põhjus on ettemaksed või tugevam maksubaas.

Riigikassa teatas, et maksulaekumiste statistika viiteaeg on päris pikk, kuid hälvet võib osaliselt tõenäoliselt seletada oodatust tugevama maksubaasiga. Ettemaksude osas ei ole nii suurt erinevust olnud.

Rootsi majandus kasvas aastaid tänu sisserändajate rekordilisele lisandumisele, rekordmadalatele intressitasemetele ja maailmamajanduse kasvule.