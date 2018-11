Rootsi sai omapärase intressitõusu vastase

Ametiühingu konföderatsioon LO märkis, et Rootsi poliitiline suluseis on piisavalt suur mureallikas, kus valitsuse loomisega 9. septembri valimiste järel pole kuhugi jõutud.

„Liiga varase intressitõstmise, tööturu jahenemise ja inflatsioonieesmärgiga eksimise riskid on suuremad kui lühiajaliselt inflatsioonitõusu riskid,“ kirjutas Dagens Industri.

Rootsi keskpangal on kavas tõsta kas detsembris või tuleva aasta veebruaris baasintressimäära 0,25 protsendipunkti võrra praeguselt miinus 0,5 protsendilt. Otsus oleneb sellest kas inflatsioon toetab majanduskasvu.

Ka mõned ökonomistid on hakanud küsima, et kas keskpanga intressitõusu ajastus on ikka hea. LO nõustanud ökonomistid märkisid, et tuleval aastal paistab majanduskasv nagunii aeglustuvat, sest investeeringud kahanevad ja eksport aeglustub. Samal ajal on tööpuudus kasvamas.