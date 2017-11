Rootsi tööandjate liidu esimees: mida kuradit ma maksudeks makstud miljonite eest saan?

Kui Rootsi tööandjate organisatsiooni Svenskt Näringsliv esimees Leif Östling oli veokitootja Scania tegevjuht, asutas ta firma madalate maksude maal Maltal, selgub värskelt avaldatud paradiisipaberitest. Firma arvele laekusid tulud, mida Östling sai konsultatsiooniteenuste osutamise eest. Östlingi kommentaarid sellel teemal on nüüd Rootsis parajat kära tekitanud.

„Mul ei ole selle pärast halba südametunnistust. Ma arvan, et olen täitnud oma kohust Rootsis rohkem kui enamik teisi. Ma olen maksnud vähemalt tuhande maksumaksja eest,” lausus Östling Rootsi televisioonile SVT.

Östling asutas firma Maltal 2005. aastal, kui oli olnud tükk aega Scania juht. Ta ei olnud enese sõnul tollal ainus, kes sissetulekuid Maltale saatis. Idee sai ta tutvusringkonnast.

„Inimesed ju planeerivad ja vaatavad oma majandusasju üle. On Rootsi maksusüsteemi probleem, et sellel maal on nii hullumeelselt kõrged maksud,” ütles Östling.

„Te olete ju Svenskt Näringslivi esimees, kuidas peaks teie arvates sellele vaatama seoses ühiskondliku vastutuse ja maksudega?” küsis SVT.

„Ma arvan, et olen võtnud tohutult suure ühiskondliku vastutuse. Ma olen alati maksnud maksu Rootsis kõige eest, mida olen sellel maal teeninud,” kinnitas Östling.

Pärast intervjuud arvutas Östling ise kokku, kui palju ta on maksu maksnud, ja saatis tulemuse e-posti teel SVT-le. Alates 2010. aastast on seda 180 miljonit krooni Rootsis ja Saksamaal. Ta kirjutas, et võttis alguseks 2010. aasta, sest siis sai temast rahvapensionär, kuid selle asemel, et tagasi tõmbuda, jätkas ta töötamist ja maksude maksmist. Östling oli Volkswageni kontserni kuuluva Scania juht, kuni sai 70-aastaseks.

Mida tähendab ühiskond, kui igaüks peab maksude asjus silmas ainult omakasu, küsis SVT.

„Jah, kogu asjas on ju alati olemas egoism. Tekib ka küsimus, et kui maksta 20-30 miljonit krooni aastas, mida kuradit mina selle raha eest saan?” küsis Östling.