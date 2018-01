Rootsis kukuvad kinnisvarahinnad, aga miks ei ole meil paanikaks põhjust?

Rootsi kinnisvarahinnad kukkusid viimati samas tempos majanduskriisi ajal. Kuna Eesti on just Rootsi kinnisvaraturuga oluliselt seotud, sest meie suuremad pangad baseeruvad just seal, siis vaatavad siinsed analüütikud Rootsit väga tähelepanelikult. Bloomberg kirjutab aga, et muretesemiseks ei ole põhjust. Kriisiga võrreldes on muud näitajad hoopis teisel tasemel.

Miks Rootsi kinnisvaraturg meid mõjutab? Sest kui seal peaks minema jamaks, siis hakkavad pangad tegutsema ja peagi jõuaks karm reaalsus ka meie turule. Olukord ei ole õnneks siiski üldse halb.

Pankadel on nimelt suuremad puhvrid kui kriisi ajal ning Rootsi majandus kasvab ülejäänud Euroopast kiiremini. Nii ütlevad analüütikud, regulaatorid ja poliitikud, et kõik on korras.

Mis on hinnakorrelatsiooni taga? See ei ole seotud majandusest tuleneva survega vaid ehituse hoogustumisega (et nõudlust täita). Rootsi on saanud ostjate turuks ning ehitusvolüümid on kõrgeimad pärast 1990ndaid. Majandus kasvab muust Euroopast kiiremini, kindlustunne on kõrge, valitsuse enda rahanduse seis tugev ning tööpuudus väheneb.

Bloomberg toob välja, et Rootsis tegutsevad ka ühed maailma paremini kapitaliseeritud pangad ning regulaatorid on teinud head tööd, et võlatase ei kasvaks.

Swedbanki peaökonomist Anna Breman ütles, et riik „on kinnisvarahindade kukkumise osas vastupidav."

Detsembris kukkusid Rootsis kinnisvarahinnad 2%. Kolme kuuga 7,8%. See on suurim kukkumine pärast 2008. aastat.