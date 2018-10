Rootsis kütab kirgi sularahata ühiskond. Rootsi keskpank tõmbas pankade sularahata kontoritele pidurit

Kommentaaris parlamendikomitee ettepanekule soovitakse, et keskpangaseadus sunniks suurimaid panku teostama sularahaarveldusi, lausus keskpanga juht Stefan Ingves, et ta üldiselt toetab ettepanekuid, kuid nendega peaks minema kaugemale.

„Meie arvates peavad kõik pangad ja teised krediidiasutused kes pakuvad maksekontosid, olema kohustatud pakkuma sularahaarveldusi.“

Rootsi pangaliit teatas, et ettepanek sundida vaid mõnda panka pakkuma sularahateenuseid võib olla EL reeglite rikkumine.

Komitee pakkus välja, et pangad on kohustatud võtma vastu ettevõtetelt sularaha. Keskpank teatas, et pangad peavad tagama ka eraisikutele võimaluse maksta kontole sularaha.

Rootsi sularahaautomaatide võrgu pakkuja Bankomat teatas, et see on riigi ülesanne, et kodanikud omaksid ligipääsu sularahale.