Rootsis läks ettevõttele kalliks maksma kättpidi tervitamise nõue

24-aastane Farah Alhajeh soovis tööd, käis intervjuul ja kuna ta meesintervjueerijale usu tõttu kätt ei andnud, siis tööd ta ka ei saanud. Selle asemel tervitas ta kätt südamele pannes.

Rootsi töökohus otsustas, et ettevõte diskrimineeris naist ja määras 40 000 Rootsi kroonise ehk 3800 eurose kahjutasu.

Osad islamiusulised väldivad vastassoo esindajatega füüsilist kokkupuudet. Erandiks on vaid pereliikmed. Samas on käeandmine Euroopas levinud tervitusviisiks.

Antud Uppsala kompaniis peab töötajaid võrdselt kohtlema ja töötajad ei tohi soo alusel keelduda tervituseks käeandmisest. Kohtus töökohast ilma jäänud naist esindanud diskrimineerimise ombudsman ütles, et töö soovija püüdis oma teoga ehk kätt südamele pannes vältida ükskõik kelle ärritamist.

Rootsi töökohus otsustas, et ettevõtte poolt võrdse kohtlemise nõudmine oli põhjendatud, kuid see ei saa käia vaid kättpidi tervitamise kohta.

Tööotsija käeandmisega tervitamisest keeldumine on kaitstud Euroopa inimiõiguste konventsiooniga ja ettevõtte poliitika nõuda kättpidi teretamist on moslemitele solvav.

Kohus polnud otsuses sugugi üksmeelel. Kolm kohtuniku toetasid Alhajehi seisukohti ja kaks hääletasid vastu.

Preili Alhajeh ütles pärast kohtuotsust BBC-ile, et ta on alati uskunud, et kunagi ei tohi alla anda kui tunned, et sul on õigus. Isegi kui kuulud vähemuse esindajate sekka, tuleb oma õiguste eest seista.

„Rootsis on väga haruldane, kuid ma usun jumalasse,“ ütles ta. „Mul peab olema õigus uskuda ja olla ühiskonna poolt aktsepteeritud kuni ma ei piira kellegi õigusi.“

„Minu riigis ei ohi naisi ja mehi erinevalt kohelda ja ma olen sellega nõus,“ ütles ta. „Seetõttu ma ei puuduta ei naisi ega mehi. Ma elan oma usu põhimõtete järgi ja samal ajal täites oma elukohamaa reegleid.“