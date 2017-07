Rootsis tõotab tulla 50 aasta halvim õunasaak

Tänavune kevad oli Rootsis õunakasvatajatele karm. Õunakasvatajad ähvardavad, et tulemas on 50 aasta halvim õunasaak, kirjutab Di.se.

Äppelriketi juhatuse esimees Henrik Stridth ütles, et kõik algas enne kui nad on ühtegi õuna saanud. "Jäiste ilmadega teadsime, et meil tekivad probleemid," lausus ta lisades, et arvestavad tänavu 25 protsenti tavapärasest väiksema õunasaagiga.

Õunasak on kehv kogu Euroopa põhjaosas, ütles Jönköpingi õunakasvataja David Rudenstam.

„Arvestame tavasaagist 50-60 protsenti kehvema saagiga,“ lausus ta.

Varane külmakahjustus tähendas, et puud õitsesid hiljem selle asemel, et juba kasvatada õunu. Paljud õunapuud said külmakahjustusi.

Kasvatajatele tähendab see väiksemat tulu, kuid poodides on õunad kallimad.

Henrik Stridth ütles, et ta ei usu, et tarbijad halba saaki isegi märkavad. Mulluse rekordsaagi järel on õunu jätkuvalt poes, kuid need võivad otsa saada tavapärasest varem.

„Arvan, et õunad on poeriiulitel vähem aega, võib olla tuleva aasta märtsi või aprillikuuni,“ lausus ta. „Kui nõudlus on suur ja kättesaadavus kehvem, siis võib see tõsta hinda, kuid see ei ole meie eesmärk. Me tahame varustada poode Rootsi õuntega aastaringselt.“