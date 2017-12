Rootslased ootavad eluasemehindade langust

Esmakordselt enam kui viie aasta jooksul ootavad 12 kuu perspektiivis rohkem rootlasi eluasemete hinnalangust kui tõusu, selgub täna avadlatud SEB eluasemehinnaindikaatori näidust.

Rootsi mitu aastakümmet kestnud kinnisvara hinnatõus on viinud Rootsi kodumajapidamiste võlataseme Euroopa esiotsa, mis võib hakata mõjutama Rootsi majanduse sujuvat arengut, kirjutab Reuters.

Kui novembris oli hinnaootuste indeksi näiduks 11 punkti, siis detsembri on näit -5 punkti. Alates läinud aasta lõpust on indikaator taandunud 65 punkti. Et näit pöördus esmakordselt alates 2012. aasta veebruarist negatiivseks, on juba mõnda aega surve all olnud Rootsi kroon täna taas peksupoiste seas.

Kui novembris ootas tuhande inimene küsitluses 43 protsenti inimesi eluasemete hinnatõusu, siis detsembris kahanes optimistide osakaal 36 protsendini. Seevastu hinnalanguse ootajate osakaal kasvas 32 protsendilt 41 protsendini.

Eluasemehindade langust oodatakse kogu Rootsis, kuid iseäranis suur oli ootuste kahanemine Stockholmi osas, kus indikaatori näit kukkus kuu ajaga 42 punkti, -24 punktini.

Rootsi kroon odavnes täna euro vastu 0,7 protsenti. Euro maksis 10,0285 Rootsi krooni. Kahe kuuga on Rootsi kroon odavnenud enam kui viis protsenti.

Lisapõntsu Rootsi kroonile pani pensionifondide raha väljavool Rootsist. Rootsi pensioniagentuuri andmetel on teinud Rootsi pensioniks rahasäästjad selliseid valikuid, mis viib raha välisvaradesse. Välisvarade ostuks peavad fondid Rootsi kroone müüma.

„Eluasemete hinnalanguse märgid võivad panna Rootsi keskpanka lükkama edasi rahapoliitiliste stiimulite vähendamise plaane,“ ütles SEB vanemvaluutastrateeg Richard Falkenhall.