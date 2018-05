Rootslased pole majanduskasvust hoolimata valitsusega rahul. Sügiseste valimiste põhiteemaks saab immigratsioon

Kuigi Rootsi majandusel läheb üldiselt hästi, pole valijad rahul ja sügisel on oodata uut valitsust, kirjutab Bloomberg.

Sotsiaaldemokraate toetab praegu umbes veerand valijatest, 2014. aastal oli toetusnumber aga pea kolmandiku juures. Rahandusminister Magdalena Andersson näeb põhjusena, et asjadest, mis parasjagu hästi lähevad, lihtsalt ei räägita.

Ühest küljest läheb Rootsil tõesti hästi - majanduskasv on üle 3 protsendi, töötus on rekordiliselt madal ja eelarve on pidevalt ülejäägis, mistõttu riigivõlg on madalaimal tasemel alates 70ndate lõpust.

Samas on ka probleeme - maksud aina tõusevad ning riik on immigrantidetulvast ülekoormatud. Just immigratsioon ongi tõusnud järgmiste valimiste põhiteemaks. Seda pidas kõige olulisemaks viiendik valijatest, majandust aga vaid seitse ja töökohti vaevalt 3 protsenti.

10 miljonit elanikuga Rootsi on viimase nelja aastaga vastu võtnud 500 000 migranti, ehk viimased moodustavad nüüd pea 5% elanikkonnast. See on omakorda seadnud kahtluse alla, kas riigi sotsiaalhoolekandesüsteem suudab praegusel kujul üldse püsima jääda. Sotsid tegid küll 2015. aasta lõpus nö "U-pöörde" ja asusid rääkima jätkusuutlikust migratsioonist, aga paljusid valijaid pole nad suutnud tagasi võita, ning parteis endas on migratsioonist saanud tõsine tüliküsimus.