Rootslaste Spotify hakkab investoritele juba natuke närvidele käima

Spotify aktsia hind kukkus eilse kauplemispäeva järel 7%, pärast seda, kui ettevõte teatas, et nende käive ja kasutajate arv olid enam-vähem sellised nagu nad olid prognoosinud. Järeldus - investorid lootsid midagi enamat. Nad esitasid esimese aruande pärast börsile minekut, kirjutab Financial Times.

Spotify andis teada, et nende netomüügitulu kasvas esimese kolme kuuga 26% 1,14 miljardile eurole. See läks kokku Wall Streeti analüütikute prognoosidega. Spotify, mis on väärt 30 miljardit eurot, kaotab aga siiani raha. Muusika striimimise pioneer peab investoreid veenma, et nad suudavad oma ärimudeliga siiski lõpuks ka raha teenima hakata. Kolmapäevane teadaanne annab aimu, et teatud progressi on näha. Kahjum kukkus 41 miljonile eurole, kui aasta enne seda oli see olnud 139 miljonit eurot. Analüütikud prognoosisid, et kahjum jääb 65 miljoni kanti.

Spotify maksvate klientide arv oli kvartali lõpuks 75 miljonit ja kasutajaid 170 miljonit kuus. Mõlemad näitajaid jäid nendesse piiridesse, mida firma ise lootis. Tundub aga, et investorid lootsid enamat. Enne tulemuste avalikustamist kerkis aktsia hind 3%. Pärast aga kukkus 7%.