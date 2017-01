Rain Rosimannus vihjas, et Ahto Lobjakas on Venemaa infotöötaja. Ta ei näinud põhjust vabandust paluda.

Reformierakonna peaideoloog Rain Rosimannus vormistas Singapuri ettevõtte kaudu ametlikuks enda osaluse värskes Arsenali keskuses, mille kinnistu müüdi omal ajal IRLi ja Reformi poliitikute otsuste tulemusel lühikese tähtajaga konkursil, kirjutas Äripäev.

Kunagise sõjatööstuse Arsenal kinnistud müüdi RKAS-i poolt ettevõttele, milles aastaid oli varjatult sees ka Rosimannus, ajal, mil Taavi Rõivas oli Riigi Kinnisvara nõukogu esimees. Rõivas oli RKAS-i esimees aastast 2007 kuni 2012. aasta lõpuni, mil tast sai sotsiaalminister.

Rosimannuse investeering oli optsioonina varjatud tema hea tuttava, investeerimispankuri ja kinnisvaraarendaja taustaga Aadu Oja nimele, kes on kaubanduskeskuse omanikfirma Arsenal Center OÜ juht ja üks omanikest.

Rosimannus lisas Ärilehele, et investeerimisotsuse langetas ta juba 2012. aastal kui seda võimalust pakuti. "Võtsin selleks LHV pangast laenu ja ei kahetse, sest projekti juhttiim eesotsas Aadu Ojaga on enamusaktsionäride toel teinud seal 5 aastat väga head tööd.

Kuna keskuse arendamine toimus tollal veel täies poliitilises elujõus Savisaare juhitud Tallinnas ja mina ühe tema senise oponendina olin alles värskelt aktiivsest poliitikast loobunud, siis pidasime diskrimineerimisriski vältimiseks tollal targemaks sõlmida investeeringu osas optsioonilepingu. Keskus avati eelmise aasta oktoobris, vahepeal kadus Tallinnast ka Savisaar, misjärel detsembris kasutasin oma optsiooniõiguse ära."

Rosimannus selgitas veel Ärilehele, et Singapuri ettevõte (AO Arendus OÜ tänane emaettevõte) loodi ühe eelmise aasta suurema ostutehingu tarbeks, mille äriplaan nägi tulevikus ette ka võimalikku IPO korraldamist ehk börsile minekut.

"Singapur ja London on suure raha kaasamiseks maailmas parimad paigad. Kahjuks ostuläbirääkimised tehinguni ei viinud, jäime oma pakkumisega teiseks. Aga ettevõte jäi alles ja sel on rida ärilisi eeliseid, mida oleks ebamõistlik mitte kasutada. Singapur on hiljutise uuringu järgi ka parima piiriülese kaubandusrežiimiga riik," loetles Rosimannus.

Hetkel tegutsebki AO Arendus OÜ emaettevõte peamiselt rahvusvahelises kaubanduses Hiinast Euroopasse e-kaubanduse jaoks kaupu vahendades.

"Mina kinnistu ostuga ei tegelenud ja Taavi Rõivasega ei ole ma Arsenali teemal kordagi vestelnud. Ma arvan, et ta kuulis minu osalusest projektis eile kui ajakirjanik seda temalt päris.

Riik üritas Arsenali kinnistule minu teada rakendust leida korduvalt ka varem ja sellise krundi olemasolu ja riigi müügisoov ei saanud kellelegi kinnisvarahuvilistest olla teadmata.

Kinnistu osteti avalikult enampakkumiselt, kuhu kõigil oli võimalus tulla pakkumist tegema. RKAS-i korralduslikke tegevusi ei oska ma kommenteerida, eeldan, et need olid tavapärased," kommenteeris Rosimannus fakti, et RKAS-i enampakkumine kestis vaid kolm nädalat.