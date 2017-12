Rosimannuse osalusega firma tahab osta Lihula hooldushaigla

Lääneranna vald kaalub Lihula hoolekandekeskuse müüki, sest vallal pole raha keskust laiendada, kirjutab Lääne Elu, lehe andmetel soovib keskust osta Rain Rosimannuse osalusega ettevõte OÜ Südamekodud. Ettevõtte nõukogu esimehe ja kaasomaniku Martin Kuke sõnul on plaanidest veel vara rääkida.

Laiendamise detailplaneering on valmis, kuid hoolekandekeskus ei teeni nii palju, et see ellu viia. „Hooldekodu tuleb ots otsaga kokku, aga investeerimise võimekust ei ole ega tule,” ütles Lääneranna volikogu esimees Arno Peksar. Võimekus hakkaks Peksari sõnul tekkima alates 80–100 kohast. Hooldekodus on aga 52 kohta.

Kukk: plaanidest vara rääkida

"Südamekodudega opereerime hetkel kahte Eesti mõistes üle keskmise suurusega hooldekodu, kus kokku elab peaaegu sadakond eakat ning tööd saab ligemale 50 inimest," ütles Martin Kukk Ärilehele.

"Soovime jõudumööda oma hooldekoduteenuste portfelli Eesti erinevates paikades laiendada ning seetõttu oleme suhelnud mitmekümne omavalitsusega eesmärgiga rajada uusi hooldekodukohti ja sealjuures tõsta hooldusteenuste kvaliteeti."

"Üks paljudest omavalitsustest, kellele oleme ettepaneku teinud läbirääkimisi pidada on muuhulgas ka Lääneranna vald. Aga täna on sellest veel vara rääkida, et Südamekodud Lihulasse tegutsema tuleksid, sest teemat pole veel meile teadaolevalt vallavolikoguski arutada jõutud," märkis Kukk.

"Eeldusel, et vallal on tulevikus huvi meie ettepanekuid kaaluda, siis loomulikult oleme valmis investeerima täiendavate hooldekodu kohtade loomisesse vahendeid. Umbes 50 uue hooldekodu koha juurde loomine läheb laias laastus maksma miljon eurot. See looks täiendavalt umbes viisteist püsivat töökohta ning võimaldaks olemasolevat hooldusteenuste kvaliteeti tõsta paremale tasemele."

OÜ Südamekodud kuulub läbi juriidiliste isikute neljale omanikule: Martin Kukk (30%), Rain Rosimannus (30%), Jako Laanemägi (30%), Rene Ilves (10%).