Rosnefti juht Setšin on kindel endise ministri Uljukajevi süüs altkäemaksuvõtmises: siin pole millestki rääkida

Vene naftafirma Rosneft juht Igor Setšin on kindel endise majandusarenguministri Aleksei Uljukajevi süüs altkäemaksuvõtmises. Setšin ütles ajakirjanikele, et Uljukajev määras ise kindlaks altkäemaksu suuruse ja võttis raha isiklikult vastu.

Uljukajev vahistati eelmise aasta novembris kahtlustatuna kahe miljoni dollari suuruse altkäemaksu saamises. Uurijate andmetel oli raha mõeldud tasuks selle eest, et majandusarengu ministeerium teeks otsuseid, mis võimaldaks Rosneftil omandada Bašnefti riigile kuulunud osa, vahendab RIA Novosti.

Vastates ajakirjanike küsimustele teatas Setšin, et on Uljukajevi süüs kindel.

„Ma annan just praegu ütlusi: Uljukajev nõudis ministri ametis olles ebaseaduslikult tasu, määras ise selle suuruse, tuli ise sellele järele, võttis selle oma käega vastu ja laadis autosse ja sõitis ise minema. Vastavalt kriminaalkoodeksile on see kuritegu. Siin pole millestki rääkida,“ ütles Setšin, vastates küsimusele, kas ta on valmis Uljukajevi kohtuasjas ütlusi andma.

Setšin on kantud Uljukajevi kohtuasja tunnistajate nimekirja.

Kolmapäeval toimus Moskva Zamoskvoretski kohtus Uljukajevi protsessi järjekordne istung, kus prokurör luges ette Setšini ja Uljukajevi vestluse salvestuse üleskirjutuse. Alguses palub Setšin teha teed ja mingit korvikest ning küsib Uljukajevilt, miks ta käib ilma jopeta, ja soovitab soojemalt riietuda.

Loe veel

„Sa anna andeks, et me venitasime korralduse täitmisega. <…> Komandeeringud… Kuni siia-sinna kogusime summat. Võta. Noh, mine – ja võta korvike… Võid lugeda ülesande täidetuks,“ tsiteeris prokurör salvestust.

Seejärel tunneb Setšin huvi, kas tee tuleb varsti, ning palub valmistada korvi vorstiga. Hiljem hakkavad vestluskaaslased arutama naftaturu küsimusi.

Prokurör märkis, et Uljukajev sai altkäemaksu kaks miljonit dollarit sajadollaristes kupüürides. Raha oli kotis, mille Uljukajev uurijate sõnul kaasa võttis.

Süüdistuse järgi ütles Uljukajev kohe pärast vahistamist, et Setšinilt saadud kotis on vein.

„Pagasiruumist leiti pruun kott. Küsimuse peale, mis seal on, teatas Uljukajev, et selles on vein, mille ta sai Setšinilt,“ ütles prokurör.

Kohtuasja materjalides öeldakse, et Uljukajevile üle antud raha oli eelnevalt üle vaadatud ja töödeldud spetsiaalse preparaadiga. Hiljem leiti Uljukajevi ja tema autojuhi kätelt rahale kantud aine jälgi.

Uljukajev ise eitab talle esitatud süüdistusi. Augusti keskel ütles ta, et kriminaaljuurdlus on Setšini ja Venemaa föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) temavastase provokatsiooni tulemus.

Uljukajevit ootab süüdimõistmise korral kuni 15-aastane vanglakaristus.