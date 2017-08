Rosnefti osaluse ostmise finantseerimine võib USA sanktsioonide tõttu takerduda

Itaalia suurpangal Intesa Sanpaolol on tekkinud probleemid laenusündikaadi kokkupanekuga, et anda laenu Glencore'ile ja Katari riiklikule fondile Kremli kontrolliga naftakompaniis Rosneft osaluse ostmiseks, kirjutab Reuters.

Põhjuseks on USA sanktsioonid Venemaa vastu. Neli pangatöötajat rääkisid Reutersile, et Lääne pangad, sealhulgas USA ja Prantsusmaa omad on peatanud oma osaluse 5,2 miljardi euroses sündikaatlaenus, mille Intesa andis mullu.

Intesa kutsus 15 panka osalema laenus, mille kõnelused algasid juba mais. Tavaliselt võtab sellises suuruses laenusündikaadi kokkupanek neli kuni kuus nädalat, kuid seekordne kokkupanek võib veel kesta nädalaid.

Pankade allikad teatsid, et nad tahavad oma vastavuskontrolli osakondadelt uute sanktsioonide valguses selgitust, kas nad tohivad osaleda sellises tehingus.

Lisaks on muutnud sündikaadi tegemise keerulisemaks poliitlised pinged Katari ja Saudi Araabia vahel.

„Sündikaat on ummikus USA uute Venemaa sanktsioonide tõttu,“ ütles ühe Londonis tegutseva suure Lääne panga allikas. „Uued sanktsioonid on nii laiaulatuslikud ja mõjutavad kindlasti sarnaseid tehinguid ka teiste Vene riigifirmadega.“

Intesa keeldus laenu kokkupaneku kommentaarist.

Juulis kehtestas USA uued sanktsioonid Venemaa vastu seoses 2014. aastal Venemaa poolse Krimmi sissetungi ja selle annekteerimisega ning Venemaa tegevusega Ida-Ukrainas. Lisaks olid sanktsioonid vastuseks USA luureagentuuride järeldustele, et Venemaa sekkus USA 2016. aasta presidendivalimistesse.

Loe veel

Itaalia valitsuses hinnangul vastab laen uute sanktsioonide tingimustele.

Investeerimispanganduse maailmas on Intesa tagasihoidlik, kuid tal on head sidemed Venemaaga, mistõttu pank kutsus mitmeid Prantsuse, Hollandi ja USA pankasid, kuid ka Hiina panku tehingus osalema. Hiina pangad olevat ühe allika sõnul valmis tehingus osalema, kuid ka nemad on muutunud seoses Katari poliitiliste probleemidega ettevaatlikumaks.

„Tänu uutele sanktsioonidele eeldan ma kõvasti rohkem probleeme Vene riigifirmade projektidele laenamises,“ ütles üks allikas. „Sama võib käia ka erasektori ettevõtete kohta.“