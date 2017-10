Rothschildidel on suur plaan hotelliga

Rothschildide impeeriumi kuuluv Edmond de Rotschildi Group investeerib sada miljonit eurot uude Four Seasons hotelli Prantsuse Alpides asuvasse Megevesse. Seeläbi taaskinnitab pangandusdünastia pühendumist 1920. aastal ehitama hakatud suusakuurorti, kirjutab Bloomberg.

„Ma tahtsin olla kindel, et Rothschildide eelmiste põlvkondade ülesehitus elaks ka tulevikus edasi,“ ütles ettevõtte president Ariane de Rothschild kolmapäeval Pariisis toimunud pressikonverentsil.

55-ruumiga Four Seasons on mägihotell. See avatakse 15. detsembril. Hotellil on 14 000 ruutmeetrit põrandapinda ning see püüab meelitada kliente Šveitsist, Prantsusmaalt, Suurbritanniast, USAst, Venemaalt ja Lähis-Idast, ütles hotellioperaatori president Christian Clerc.

Tegemist on Prantsuse Alpide suurima spaaga, mis pakub klientidele kopteritelt suusasafareid Mont Blancil ja õhupallilende.

Nagu ka teised Alpide turismikeskused on ka Megave kannatanud seetõttu, et kliendid rendivad puhkemaju otse internetis ning kuna konkurents kasvab.

Ühes saja miljonilisele rahalisele investeeringule investeeritakse sinna mitterahaliselt lisaks ligi 30 miljonit eurot, ütles Edmond de Rothschild Heritage'i tegevdirektor Fabrice Bourgeois.

Läinud aasta lõpul oli Edmond de Rothschildi grupil hallata 155 miljardi euro ulatuses varasid. Ettevõttes töötas 27 riigis 2700 töötajat.

Lisaks finantssfäärile tegeleb grupp viinamarjaistandustega Prantsusmaal, Hispaanias, LAV-is, Uus-Meremaal ja Argentinas, luksushotellide ja põllumajandusega. Näiteks on grupil Pariisi lähedal juustutööstusega farm.