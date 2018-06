Rott näris pangaautomaadis puruks ligi 18 000 dollari väärtuses rahatähti

CNBC kirjutab, et Indias pääses rott sularahaautomaati ja hävitas ligi 18 000 dollari väärtuses ruupiaid.

Esialgu eeldasid India keskpanga töötajad, et masin on lihtsalt rikkis ja peatasid selle kasutamise 20. mail. Hilisemal kontrollil selgus, et probleemi taga oli üks näriline.

Panga direktori Chadan Sharma sõnul olid töötajad šokeeritud, kui leidsid automaati avades eest suure hulga puruks näritud rahatähti ja surnud roti. Panga hinnangul hävitas rott 1,2 kuni 1,3 miljon ruupiat ehk 17 662 kuni 19 000 dollarit. Politsei sõnul pääses rott automaati läbi juhtmete jaoks mõeldud augu.