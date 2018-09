Rubesa: Rail Balticu ehitamine võib kolm korda kallimaks minna

„Senist koostööd Balti riikide vahel on raske pidada ühtsuse musternäiteks. Selle tulemusena on Rail Baltica valmimine 2026. aastaks sattunud suure ohu alla. Sõltumata RB Rail’i uue tegevjuhi rahvusest, ei kao probleemid kuhugi,” märkis Rubesa, kelle ametisolekuaeg saab lähinädalail läbi.

Tema peamine tulevikku suunatud kriitika põhineb kahel väitel. „Esiteks pole kolm riiki suutnud jõuda üksmeelele projekti läbiviimise osas ning teiseks loob ühisettevõtte keeruline juhtimisstruktuur ületamatuid takistusi tõhusaks, tulevikku suunatud, kaasaegseks ja läbipaistvaks projektiteostuseks,” ütles ühisettevõtte juht.

Nende probleemide tõttu ongi Rail Baltica liini avamine 2026. aastal tõsiselt ohustatud. Kuigi tehniliselt on see ambitsioonikas eesmärk endiselt saavutatav, suurendavad igasugused viivitused ebaõnnestumise riske. „Veelgi enam tekitab muret probleemide eiramine,” nentis Rubesa.

Just viivitused võivad ohtu seada ka projekti senise rahastuse, mille lõviosa on enda peale võtnud Euroopa Liit läbi Euroopa Ühendamise Rahastu. „Ühisettevõtte aktsionärid arvestavad täna võimalusega, et Rail Baltica projektil ei pruugi olla võimalik taotleda 2020. aastaks 0,8-1 miljardit eurot. Seisame silmitsi korvamatu ning tarbetu aja ja raha raiskamisega,” tunnistas Rubesa.

Rail Balticu ühisettevõtte juhi sõnul on projekti ühise teostamise eesmärgiks tagada mastaabisäästu ning vältida halduslike ja tehniliste funktsioonide kahe- või kolmekordistumist. Küll aga leiab Rubesa, et tänane ettevõtte nõukogu takistab erinevatel viisidel projekti arengut.