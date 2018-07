Ruhnlased eelistavad Runö asemel uut ja suuremat laeva

Eile õhtupoolikul Ruhnu jõudnud ja täna sealt piirivalvelaevaga Valve lahkunud peaminister Jüri Ratas arutas saareelanikega põhiliselt transpordiküsimusi.

Vallavanem Jaan Urvet ütles, et arutuse all oli, kas minna edasi Runö parendustöödega või ehitada lausa uus laev. Domineerima jäi mõte uuest laevast, mis võtaks peale ka rohkem reisijaid.

Peaministriga arutati ka Ruhnu elamumajanduse olukorda. Vallal on väga vähe munitsipaalpindu ja elamuehitusmaad. Sobilik elumaja on Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) käes, mille loodab vald soodushinnaga ära osta, et oleks võimalik spetsialiste majutada.