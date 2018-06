Ruhnu vallavanem: jaanipäevast alates oleme pidanud loobuma umbes 400 turistist. Kuid turismist me ju elame

„Laeva ehitajad andsid parima, kuid ei näinud ette, et see laev peab täitma ka kõik saareelanike kaubasoovid,” tõdes vallavanem. Kaup aga kaalub palju: ehitusmaterjal, seadmed, isegi sõidukid, põllumajandusmasinad jne. „On selgunud, et Runö ei kannata sellist koormust,” nentis Urvet.

Vallavanem märgib, et ruhnlased ei taha riiki süüdistada, sest riik on teinud saare heaks palju. Kuid inimesed teevad ju majandusplaane ja ka investeeringuid selle järgi, mida välja käiakse ja neile lubatakse. Seda, et laevaühendus sisuliselt kolmeks nädalaks katkeks, veel enam – tipphooajal -, pole Urveti sõnul varem juhtunud.

„Nüüd loodame, et ehk tuleb riik kompensatsioonidega appi,” edastab vallavanem ruhnlaste lootuse.