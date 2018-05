Ruta Arumäe: Eestis on kinnisvara tootlus parem kui Marbellas

Hiljuti Hispaanias Marbellas kinnisvaraturuga tutvumas käinud majandusanalüütik Ruta Arumäe tõdes, et Eestis on kinnisvarainvesteeringu tootlus suurem kui seal.

„Investeeringuna on tootlused Marbellas madalamad kui Eestis. Maksude osa on nii suur,et seda loetelu ei jõua kohe meeleski pidada,“ rääkis Arumäe Bigbanki kinnisvarakonverentsil. „Kodu tahaks küll seal omada, aga investeeringuna see ei tasu ära,“ tõdes Arumäe.

Arumäe sõnul on kinnisvara investeering, kuid seda investeeringuna käsitleda. Tuleb teada mida teha. Tema on kinnisvarainvesteeringutes valinud 1-toaliste korterite segmendi, sest turgu analüüsides tundub, et suuremate 2-3-4-toalistekorterite seas on pakkumine suurenenud, kuid väiksemate korterite puhul seda ei ole toimunud. Samas on Eestisse tulnud ja tulemas palju välismaalasi nii õppima kui tööle. Nii on Arumäe keskendunud just kõrgema otsa kinnisvara üürijatele.

Samas on võimalik kinnisara investeeringuna tööle panna ka väiksemate kogemustega tegijatel.

„Kui osta ka üks korter üürimiseks ja mitte tähata müüa, siis pikas perspektiivis ei saa midagi väga valesti minna,“ lausus ta.