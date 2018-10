Ruttu rikkaks: Taani kanepifirma aktsia hind kerkis täna esimesel börsipäeval enam kui kolm korda

Aktsiate avalikus esmaemissioonis (IPO) sai aktsiaid osta 8,8 Taani krooni eest. Täna hommikul hüppas aktsia hind aga 33,5 Taani kroonini, kirjutab Reuters. Veidi hiljem langes 29,15 kroonile.

Teadlaste kinnitusel on üha rohkem tõendeid, et kanep suudab leevendada epilepsiat, MSi, kroonilist valu ning keemiaraviga kaasnevat iiveldust, mis on kaasa toonud suurenenud huvi seni peamiselt psühhotroopsete omaduste poolest tuntud kanepi vastu.

StenoCare plaanib emissoonist saadud raha kasutada oma tootmise rajamiseks, mis suudaks teenindada nii kohalikku tarbijad kui ka teistesse Euroopa riikidesse eksportida.