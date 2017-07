Ryanair ähvardab: Brexit võib lennud Ühendkuningriiki mitmeks kuuks katkestada

Lennufirmad eesotsas Ryanairiga ähvardavad, et lennuühendus Euroopa Liidu liikmesriikide ja Ühendkuningriigi vahel võib mitmeks kuuks katkeda, kui ei jõuta kokku leppida uutes lennureeglites.

Ryanairi juhatuse esimees Michael O'Leary sõnul on reaalne võimalus, et alates 2019. aasta märtsist on Euroopa Liidu ja Ühendkuninriikide vahelises lennunduses kriis, sest Brexitiga seotud asjaolud teevad lennuliikluse juriidiliselt võimatuks, vahendab Süddeutsche Zeitung.

Ühendkuningriik ei saa Maailma Kaubandusorganisatsiooni tingimustele lootma jääda, arvas O'Leary, sest need ei puuduta lennundusvaldkonda. Lennundus Euroopa Liidus on reguleeritud erilepinguga ehk Avatud taeva lepinguga, mille osalisriikides võivad lennufirmad lennata, kuidas tahavad. Kui Ühendkuningriik 2019. aasta märtsiks Euroopa Liidust välja astub, ei kehti Avatud taeva leping enam nende kahe vahel. Hiljemalt selleks ajaks peavad osapooled uue lennunduslepingu sõlmima.

Lennufirmad loodavad, et uus leping saadakse aasta jooksul valmis, sest kõik Euroopa Liidu 27 liikmesriiki peavad selle veel eraldi kinnitama, mis on pikk protsess.