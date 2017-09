Ryanair muudab novembrist pagasireegleid

Iiri odavlennufirma Ryanair muudab novembrist pagasiveo reegleid: kahte käsipagasit saab salongi võtta vaid piiratud ring reisijaid, ära antava pagasi kaalupiir tõuseb ning hind alaneb veidi.

Lennufirma teatas, et kuna liiga palju reisijaid kasutas salongi kahe käsipagasi toomise võimalust, siis saavad seda edaspidi teha vaid nn eelisseisus reisijaid. Sinna kuuluvad Plus, Flexi Plus & Family Plus kliendid. Eelisseisus reisija staatuse saab 5 euro eest osta piletit soetades või 6 euro eest hiljem lisada. Hiljem lisamise võimalus kehtib kuni tund enne reisi väljumist.

Teised reisijad võivad novembrist salongi võtta vaid ühe väiksema koti, suurema, kuni 10 kg kaaluvat ratastel käsipagasit salongi võtta ei saa ning see tuleb väravas ära anda. Reisijale on see tasuta.

Pagasisse antava kohvri kaalupiir tõuseb seniselt 15 kilolt 20 kilole. Standardne pagasitasu langeb seniselt 35 eurolt 25 eurole.

Ryanairi turundusjuhi Kenny Jacobsi sõnul lähevad muudatused pagasitasu langetamise tõttu ettevõttele maksma enam kui 50 miljonit eurot aastas. Muudatustega tahetakse reisijaid suunata oma pagasit ära andma, et muuta reisimine kiiremaks.