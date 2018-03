Ryanairi Baltimaade kodulennujaam võib tulla Tallinna

Eile külastas Tallinnat Euroopa ühe suurima lennufirma, odavlende pakkuva Ryanairi kommertsjuht David O’Brien. Ta teatas pressikonverentsil, et Tallinnast hakkab saama kolme uude sihtkohta ja et firma plaanib teha vähemalt ühest Balti riikide pealinna lennujaamast Ryanairi kodulennujaama. O’Brieni sõnul võiks see pealinn olla Tallinn või Riia, kuid kiitis ta just Eestit. Lihtsustatult tähendab kodulennujaam seda, et Ryanairi sihtkohtade lennud algaksid ja lõpeksid Tallinnas. Selliseid baase on Ryanairil praegu 87. Kas plaanist kahe-kolme aasta jooksul asja saab, on O’Brieni sõnul puhtalt äriline otsus.