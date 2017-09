Ryanairi juht tahab sunniviisiliselt pilootide puhkuseid lühendada

Ryanairi tegevjuht Michael O'Leary ütles, et pilootide töö ei ole raske ning ta võib sundida neid puhkuseid lühendama.

O'Leary üritab iga hinna eest vältida edasisi probleeme ajakavas peale seda, kui Ryanair teatas, et tühistab järgmise kuue kuu jooksul 50 lendu päevas, sest firma eksis pilootide töögraafikute koostamisel.

Kolmapäeval pakkus firma hulgale pilootidele kuni 12 000 naelast boonust selle eest, et nad lendaksid edasi, vaatamata oma puhkustele. Piloodid ütlesid sellest ära ning nõudsid asemele täistööajaga lepinguid.

Nädala alguses saatis lennufirma töötajatele välja meili, milles teatas, et nad peavad tegema rohkem lennutunde, kui tavaliselt, et vältida lennukite tühistamist. Samas nüüd teatas firma, et uued lennud tühistatakse ainult ettenägematute asjaolude ehk ilmastiku tõttu.

Selle asemel, et pilootidele vastu tulla ähvardab O'Leary lendureid ning teeb maha nende ametit. Nimelt plaanib ta pilootide neljanädalasest puhkusest ühe nädala jaanuarini edasi lükata.

"Ma tahan näha, kuidas üks treenitud piloot selgitab, kuidas tema töö on raske või kuidas ta saab olla ületöötanud. Kui seadus näeb ette, et sa ei tohi lennata rohkem kui 18 tundi nädalas, siis kuidas on võimalik, et sa oled väsinud?" ütles O-Leary.

Üks piloot ütles Guardianile, et tegevjuhi väide 18-tunnisest nädalast ei vasta tõele. Aastas on lubatud lennata 900 tundi ning tegevjuht lihtsalt jagas selle aastas oleva 52 nädala arvuga. "Tegelikult olen ma Ryanairis töötamise jooksul lennanud mitmel nädalal ka 50 tundi," ütles ta.