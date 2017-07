Ryanairi kasum kasvas 55%, kuid ettevõtte andis murettegeva hoiatuse

Iiri odavlennufirma Ryanair kasum kasvas 2017/2018 majandusaasta esimeses kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 55% 397 miljoni euroni.

Euroopa suurima odavlennufirma käive kasvas samal ajal 13% 1,91 miljardi euroni.

Veetud reisijate arv kasvas juuniga lõppenud esimeses kvartalis, 13% 35 miljoni inimeseni.

Näitajad paranesid vaatama sellele, et naelsterlingi kurss ei ole ettevõtte jaoks soodne ning täiendava pagasi tulud on vähenenud.

Ryanair hoiatas, et piletihinnad langevad ka aasta teisel poolel, sest lennufirmad püüavad rohkem reisijaid meelitada. Kui majandusaasta esimesel poolel oli langus 5%, siis teisel poolaastal ootab Ryanair 8% langust.

Euroopa lennufirmad on tõsise surve all, sest madalad naftahinnad lubavad lennufirmadel avada uusi liine, mis muidu oleks kahjumlikud, kirjutab Bloomberg. Ryanairil on lennufirmade seas kõige madalamad kulud ning ettevõte lisab liinide avamisega samuti õli tulle.

Ettevõte tõstis selle majandusaasta reisijate prognoosi miljoni võrra ning loodab märtsis lõppeval majandusaastal vedada 131 miljonit reisijat.

Ettevõtte finantsjuht Neil Sorahan kinnitas Bloombergile, et broneeringute maht on hea, kuid olukord on väga konkurentsitihe.

Ryanairi aktsia hind langes täna hommikul piletihinna prognooside peale 5,6% . See on suurim kukkumine alates 7.märtsist.

Ettevõtte aktsia hind on tänavu tõusnud 21% ning ettevõtte turuväärtus on 21 miljardit eurot.