Ryanairi kommertsjuht: kõva Brexiti korral võib UK ja Euroopa vaheline õhuruum sulguda, sellest kaotavad väikeriigid nagu Eesti!

Tallinnat külastanud Ryanairi kommertsjuht David O'Brien rõhutas mitmel korral, et Brexit võib tuua Euroopa lennundusse korraliku segaduse kui EL ja Ühendkuningriigid nn kõva Brexiti korra kahepoolseid leppeid tehtud ei saa.

Ryanairi kommertsjuht David O'Brien hurjutas pressikonverentsil Eestit Brexiti teemal, et väikeriigina peaksime olema väga aktiivsed ja oma hääle kuuldavaks tegema, kui tahame, et Suurbritannia ja ülejäänud Euroopa jääksid ühisesse õhuruumi ka nn kõva Brexiti korral. Vastasel juhul kasutavad tema sõnul nii Lufthansa kui Air France brittide lennunduse nõrgestamiseks ja enda tugevdamiseks ära kõiki vahendeid.

„Lufthansale ja Air France'ile meeldiks näha Suurbritannia lennunduses kaost. Suurte firmade puhul oleks neile positiivne kui näiteks Heathrow lennujaam oma mõjukuse kaotaks. Kui teoks saab nö kõva Brexit ja lahkutakse Euroopast ilma kahepoolsete lepeteta, siis õhuruum UK ja Euroopa vahel sulgub," kasutas O'Brien selget hirmutamistaktikat, sest Ryanair on teatavasti teinud kõvasti kampaaniat Ühendkuningriigi Euroopast väljumise vastu.

„Olgu, see [õhuruumi sulgumine] on jah praegu kujuteldamatu, aga ikkagi on vajalik paika panna, kuidas sel mitte lasta juhtuda. Suurriigid nagu Saksamaa ja Prantsusmaa oleks kindlasti sellise konkurentsi piirava olukorra poolt, aga see on kahjulik just väikeriikidele."

