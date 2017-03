Saabide kodulinn konkureerib Tesla miljarditehase asukohaks

Saabide sünnipaigana tuntud Rootsi linn Trollhättan kandideerib nagu ka Soome linnad Vaasa ja Kotka miljard dollarit maksva Tesla hiigeltehase asukohaks Euroopas.

Tesla kavatseb Euroopasse püstitada samasuguse hiigeltehase, nagu Gigafactory -nimeline tehas Nevadas USAs. Nevada Gigafactory investeering ületab juba miljardit dollarit, seal töötab praeguse seisuga akude valmistamisel juba üle tuhande inimese ning lisada on kavas ka Tesla Model 3 mootorite valmistamine ja autode koosteliinid.

Plaanitav miljardiinvesteering on ajanud Euroopas elevile paljud piirkonnad ja riigid, kes nüüd esitavad Tesla peakorterile üksteise võidu taotlusi tehase endale saamiseks.

Veebruaris teatas Soome majandusminister Mika Lintilä, et kõige tugevam taotleja Soomest on Vaasa linn; ehkki ühistaotluse on esitanud ka Kotka ja Hamina ning huvi Tesla investeeringu vastu on veel olnud Pori linnal.

Rootslased tegid vastukäigu veebruari lõpus, kui sealne majandus- ja innovatsiooniminister Mikael Damberg teatas Rootsi rahvusringhäälingus, et valitsus on võtnud Teslaga kontakti. Rootsi meelitab Teslat kuulsasse autotööstuslinna Trollhättanisse lootuses, et tehases hakatakse kokku panema ka elektriautosid, kirjutas Veckans Affärer.

Samas on Rootsi suurim ajaleht Dagens Nyheter rootslaste väljavaadete suhtes tehas endale saada skeptiline ning arvab, et see ehitatakse hoopis Hollandisse.