Kihnu Veeteede opereeritav Subsea Seven triivib Sõru ja Triigi vahel Soela väinas. Ärilehe andmetel on parvlaeval elektriprobleemid. Teadaolevalt ei tee parvlaev kuni pühapäevani enam ühtki reisi.

Oktoobrist teenindab Saaremaa ja Hiiumaa vahelist parvlaevaliini AS Kihnu Veeteed. Operaatoriga koos vahetus ka Soela väina ületav parvlaev. 1. oktoobrist sõidab kahe saare vahelisel Sõru–Triigi parvlaevaliinil Soome lipu all seilav Subsea Seven.

Kihnu Veeteed teatasid täna hommikul majandusministeeriumile, et kell 09.07 toimus parvlaeval Subsea 7 tehniline rike, mille tagajärjel puudub laeval elektrivool ja peamasin ei tööta.

"Laev on triivis viie miili kaugusel Sõru sadamast. Laevale suundub appi kalalaev Amazon, kes pukseerib laeva Sõru sadamasse. Amazon jõuab kohale kell 13.15 Reisijad ja laev ohus ei ole. Pardal on 26 reisijat, neli meeskonnaliiget ja 16 sõidukit," teavitas ettevõte ministeeriumi.

1971. aastal ehitatud reisiparvlaev Subsea Seven mahutab kuni 75 reisijat, sealhulgas 50 salongis, ja saab pardale võtta kuni 20 sõiduautot sõltuvalt nende suurusest või alternatiivina kaks kuni 19 meetri pikkust autorongi.

Kui pardal on üks autorong, mahub selle pikkusest sõltuvalt lisaks veel 8–10 sõiduautot.Subsea Seven sõidab Soome lipu all ja selle kodusadamaks on Mariehamn. Laeval on jääklass A1 ja suurim lubatud süvis 3,4 meetrit.

Parvlaev Reet mahutanuks sama palju sõidukeid, kuni 20 sõiduautot, kuid märksa rohkem, 150 reisijat.

Sõlmitud avaliku teenindamise leping on lühiajaline, kestvusega umbes seitse kuud, kuna alates tänavu maist on liinile oodata uut reisiparvlaeva Soela. Soela on esimene laev, mis on spetsiaalselt valmistatud Saaremaa ja Hiiumaa vaheliseks laevaühenduseks.