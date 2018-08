Saarelt mandrile tahtjad moodustasid täna Kuivastus pika järjekorra

Soe ja ilus nädalavahetus tekitas täna Kuivastus selle suve ühe pikematest praamijärjekordadest – väidetavalt oli mandrile soovivate autode rivi oma 1,5 kilomeetrit pikk. „Pole sellist saba näinud aastaid,” kirjutas Delfi lugeja.

TS Laevade pressiesindaja Sirle Arro sõnul ei olnud täna küll mingit eriolukorda ega enneolematult suurt järjekorda, kuid pikk oli autoderivi tõesti. Arro nentis, et suvistel pühapäevadel ongi paraku pikemad järjekorrad ja seetõttu ongi soovitatav e-pilet ette ära osta. Veel nädala keskel olid piletid tänaseks täiesti saadaval.

„Spontaanse eluviisiga inimestel tuleb paratamatult arvestada, et saarelt ärasaamine pole kõige kiirem,” nentis Arro. Mugav see muidugi pole, kuid täna sõitis kolm laeva ja enamat polegi võimalik Arro sõnul pakkuda – see on maksimaalne, mida sadam saab teenindada.

Arro nentis, et saba võis olla tõesti 1,5 km pikk. Kolme praami puhul tähendab see umbes 2-3-tunnist ootejärjekorda.

Kui e-piletit pole, on Arro sõnul mõistlik võtta ülesõit ette kohe hommikul või hilja õhtul, kui praamile soovijaid on vähem.