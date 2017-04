Saaremaa alevik tõrjub Elektrilevi õhuliine

Nasva elanikke teeb murelikuks Elektrilevi plaan paigaldada kõrgepingevõrgu uuendamise käigus alevikku läbivas trassikoridoris praegusele 35-kilovoldisele lisaks 110-kilovoldine õhuliin, mis hakkaks takistama aleviku arenguplaanide elluviimist, kirjutab Saarte Hääl.

Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist Maret Reinumägi ütles Saarte Häälele, et hetkel käivad ettevalmistused Sikassaare–Nasva 35 kV õhuliini uuendamiseks 110 kV pinge valmidusega liiniks. Selleks paigaldatakse õhuliinile kogu ulatuses uued juhtmed ja vahetakse välja vananenud mastid. Ohutuse tõstmiseks ja optilise andmeside võimaldamiseks lisatakse optiline piksekaitsetross ning asendatakse isolatsioon koos armatuuriga. “Tööd toimuvad olemasoleval trassil, välja arvatud Nasva alevikus, kus on maaomanikega kaalumisel õhuliini trassi mõningane nihutamine uuele asukohale,” sõnas Reinumägi.

Reinumägi ütles, et Nasva jõest ülemineku lõigus ei ole vaja asendada õhuliini maste, asendatakse ainult juhtmed ja isolatsioon ning värvitakse olemasolevad mastid ja demonteeritakse üleliigsed traaversid. “Tehnilis-majanduslikult ei ole võimalik maakaabelliini kasutada, iseäranis lõigus, kus ristumisel jõega on võimalik kasutada olemasolevaid maste,” lisas ta.

Nasva alevikuvanem Piret Kuldsaar leiab, et Elektrilevi ei tohiks piirata aleviku arengut. “Arengukava järgselt on tulevikus plaanis jahtidega jõuda Nasva klubi juurde rajatud lautrikohani,” sõnas ta ja lisas, et praeguse kõrgepingeliini trassikoridori jäävate kruntide omanikud on olnud teadmises, et õhuliin viiakse varsti maakaablisse, nagu seda tehti Nasvalt Läätsani viiva lõiguga.

Kuldsaar kinnitas, et ei sõdi vastu Elektrilevi arengule, kuid soovib, et ka aleviku ja elanikega arvestataks. “Loodetavasti suudame siiski leida ühise kokkuleppe,” sõnas ta.

