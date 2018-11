Saaremaa elektroonikatööstus sõlmis koostöölepingu maailma juhtiva laevaakude tootjaga

Corvuse toodete valmistamine ja kokkupanemine toimub Incapi tehases Kuressaares.

Incap Corporationi ja Incap Electronics Estonia juht Otto Pukk selgitab, et ettevõte on juba varasemalt tootnud Corvuse jaoks näidispartii ja lõpetanud tootmissüsteemi ümberhäälestamise, käivitades planeeritud seeriatootmise.

“Allkirjastatud koostööleping on meie jaoks väga oluline juba ainuüksi seetõttu, et merenduselektroonika ja -elektromehaanika näol on tegemist strateegilise ärivaldkonnaga, kus tahame keskenduda üha enam uute energialahenduste ja tööstuslike seadmete tootmisele,” selgitas Pukk.

"Arendame täna välja tootmist Norras, mistõttu on meil hea meel, et leidsime siinses piirkonnas professionaalse partneri, kes aitab meil pakkuda kõrge kvaliteediga tooteid Skandinaavia turupiirkonnas. See koostöö on meie jaoks väga väärtuslik, kuna võimaldab meil arendada edasi uusimaid akude süsteeme," sõnas Corvus Energy tegevjuht Geir Bjørkeli.

Corvus Energy toodab suure võimsusega energiasalvesteid, mis põhinevad liitiumioonakude moodulsüsteemidel.

Ettevõtte kõrge kasutuskindlusega energiasalvestid pakuvad püsivat jõudlust nii hübriid- kui täiselektrijõul töötavatele tööstusseadmetele, sealhulgas ka suurtele laevamootoritele.

Corvus Energy asutati Kanadas ning ettevõte tegutseb ka Norras Bergenis. Ettevõtte omanike hulka kuuluvad Equinor Technology Ventures (endise nimega Statoil) ja Norra Norsk Hydro ning Singapuri BW Group.

Juhtiva meretranspordi energiasalvestite tootjana pakub Corvus uuenduslikke Orca Energy Storage Systems'i (ESS) lahendusi ning on viinud ellu enam kui 140 sellekohast tehnilist projekti - nende projektide koguvõimsus ületab 100 MWh ja 2 miljonit töötundi.