Saaremaa ja Hiiumaa saavad lennuühendusteks lisaraha

Valitsuse uue riigieelarvestrateegia kohaselt saavad Saaremaa ja Hiiumaa järgmise nelja aasta jooksul lennuühenduse pidamiseks 22,7 miljonit eurot, mis tagab nii Kärdla ja Kuressaare liinidele senisest parema ühenduse.

Kui seni oli saarte lennuühenduste pidamiseks aastas 2,6 miljonit eurot, siis järgmisel aastal on see 5,53 ja edaspidi kolmel aastal 5,73 miljonit eurot.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni sõnul on riigi eesmärk pakkuda saarte elanikele ja külalistele kaasaegset, mugavat ja kvaliteetset lennuühendust. „Nagu on elu näidanud, on lennuühendus hädavajalik alternatiiv laevaühendusele,“ ütles Simson.

Regionaallennundus on riigile üheks regionaalarengu prioriteediks. Valitsus on varasemalt otsustanud eraldada miljon eurot Kärdla lennujaama navigeerimissüsteemide uuendamisse, mis aitab ilmastikuoludest ära jäänud lende vähendada. Tööde tegemist planeeritakse tänavu teisel poolaastal.

Uus lennuhange on ettevalmistamisel koostöös omavalitsuste, lennuameti ja maanteeametiga ning hange kuulutatakse välja eelduslikult mais. Praegu teenindab mõlemaid liine üks 19-kohaline lennuk, mis väljub tavaolukorras kaks korda päevas, esimene lend on Kärdlasse ja teine Kuressaarde.