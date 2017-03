Saaremaa laevade üle Elbe sõidud näivad lõppevat

Eestis Muhumaa nime kandnud ja Saksamaal Grete nime all sõitnud parvlaev seisab praegu Steubenhöftis jõude.

Virtsu-Kuivastu liinilt Saksamaale kolinud parvlaevad on teadmata põhjustel seal sõitmise lõpetanud.

Eile hommikul lõpetas sõidud üle Elbe jõe Eesti lippu kandev parvlaev Anne-Marie (endine Saaremaa). Miks, seda Cuxhaveni ja Brunsbütteli ühendust haldava firma Elb-Link Reederei tegevjuht Gren Noormets eile veel öelda ei osanud. „Mul ei ole infot, mis toimub, loodan seda varsti saada. Fakt on see, et laevad ei sõida,” ütles Noormets.