Saaremaa-Läti laevaliini uuringuks otsitakse lisaraha

Saarte koostöökogu (SKK) otsib lisaraha, et tellida uuring Saaremaa ja Läti vahelise laevaliini käivitamise võimaluste kohta, kirjutab Saarte Hääl.

Algselt juba oktoobrikuus valmima pidanud uuringu alustamist on pärssinud rahanappus, kuna juunis saadud pakkumine ületab projektis kavandatud summat 3511 eurot enam kui kahekordselt. Seetõttu küsib SKK maavalitsuselt ja omavalitsustelt abi puudujääva 4751 euro leidmiseks, et uuring siiski läbi viia.

Projektiga tegelev SKK nõustaja Ivar Ansper ütles Saarte Häälele, et uuringu läbiviimine selgub septembris. Selleks ajaks on ühelt poolt teada, kas lisaraha leitakse, samuti peaks siis olema laekunud ka täiendavad pakkumised, mida SKK küsis Eesti ülikoolidelt.

Ansperi sõnul on tegu maakonna jaoks olulise teemaga, mille üle on arutatud aastaid ja millega edasiminekuks oleks tarvis korralikku uuringut. “Seni on kogu teemapüstitus tuginenud paarile Exceli-tabelile ja midagi muud polegi eriti tehtud. Vajadus korraliku uuringu järele on ilmselge,” kinnitas ta.

