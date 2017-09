Saaremaa Piimatööstuse juht: Rasva puudus on üleüldine. Ka meie ei suuda kõiki tellimusi täita

Eestisse on jõudnud nö võikriis, mis tähendab, et või on poelettidelt kiiruga kadunud, sest nõudlus on suurem kui tööstused toota jõuaks. Tööstusi endid hoiab aga rohkem tootmast piimarasva puudus. Saaremaa Piimatööstuse juhatuse esimees Ülo Kivine sõnul ei suuda nad praegu kõiki tellimusi täita.

„Tõsi see on, et juba alates käesoleva aasta kevadest on või hind olnud järk-järgulises tõusus. Selle põhjused on olnud erinevad - nii piimarasva laiem kasutus toidutööstustes taimse rasva asemel, kui ka see et toorpiima rasvasisaldus on suvekuudel olnud keskmisest madalam. Kõik see on põhjustanud suurema nõudluse, mille tulemuseks ongi piimarasva nappus," alustas Kivine.

Tema sõnul ei ekspordi Saaremaa Piimatööstus mitte ühtegi kilogrammi võid. Kuigi täna on ekspordi hinnad juba tasemel, mis ületavad siinseid hindasid, ei ole neil jätkuvalt plaani võid eksportima asuda ja tööstuse prioriteet on endiselt koduturg.

„Oleme tootnud iga kuu enam vähema sama koguse, kuid et rasva puudus on üleüldine, ei suuda hetkel ka meie kõiki tellimusi täita. Suure tõenäosusega võib selline olukord kesta kuni aasta lõpuni. Samas põhjust paanikaks ei ole ja sellised pakkumise-nõudluse mittevastavuse momente on olnud ka varem ja loodan, et olukord õige pea normaliseerub," ütles Kivine.