Saaremaa sääseuputus tõi nõudluse tõrjevahendite järele

Tänavune erakordne sääserohkus Saaremaal sunnib inimesi apteeke tõrjevahenditest tühjaks ostma, kirjutab Saarte Hääl.

“Käisin eile õhtul paarist apteegist läbi, seal polnud enam eriti midagi pakkuda, soovitati hommikul tagasi tulla – siis pidi uus kaup tulema,” ütles end Kadriks nimetanud naine.

“Viimastel päevadel on sääsetõrjevahendite järele küll nii tohutu nõudlus, et ei oska arvestada, kui palju neid sisse tellida,” tõdes Auriga kaubanduskeskuses asuva Niidu apteegi farmatseut Elsi Tisler. “Inimesed kurdavad, et sääski on meeletult palju. Kindlasti on selles süüdi tavalisest palju soojem kevad.”

