Saaremaa uurib Läti laevaliini taasavamise võimalikkust

Nii saarlased kui lätlased igatsevad taga aega, kui Ventspilsi ja Mõntu vahel sõitis suviti parvlaev. Saarlaste algatusel uuritakse praegu, kuidas saaks liini hiljemalt ülejärgmise aasta suveks taaskäivitada, kirjutab ERR.

"Ligi kümme aastat tagasi see liin viimati sõitis ja siiani tuleb meil siin inimesi üle leti küsima, et nad lähevad nüüd Mõntusse, et mis kell see laev läheb. Sakslased kasutasid seda palju ja praegu ka veel messidel küsitakse," rääkis turismispetsialist Kati Aus "Aktuaalsele kaamerale".

Juba kaks aastat tagasi hakati taas otsima võimalusi, et kuidas saaks kahe riigi vahelist laevaliini uuesti käivitada. Siis lausa loodeti, et 2017. aasta suvel võiks ühendus juba toimida, aga paraku pole selleni ikka veel jõutud.

Saarlaste initsiatiivil on nüüd käimas uuring, kuivõrd majanduslikult kasulik ja kasumlik saaks laevaliin nüüd, kümme aastat hiljem olla.

"See, et see liin peaks tulema Saaremaalt kas siis Ventspilsi või Riiga, selle kohta ei ole ma ühtegi vastuväidet kelleltki kuulnud. Pigem on küsimus selles, et mis kujul ja kuidas ta peaks olema korraldatud. Selles osas on küll erinevaid arvamusi. Kes sooviks pigem kiirliini, kus saaks ainult reisijaid vedada, kes sooviks pigem, et oleks võimalik ka autotranspordiga sõita," kirjeldas Saaremaa vallavanem Madis Kallas.