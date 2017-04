Säästa aega ja raha: uuenduslikud lahendused toidutootmisohutuse määramisel

Tootearendus on muutnud toiduohutusanalüüside tegemise väga lihtsaks ja vähem kulukaks. Tootja ei pea enam mõtlema keerulise analüüsisüsteemi ülespanekule, sest loodud on toimivad lahendused, mis muudavad diagnostika lihtsaks, kiireks ja endisest soodsamaks. Mis aga põhiline — tulemused on usaldusväärsed!

Olenemata sellest, kas oled juba kogenud suur- või väiketootja, alles alustad tootmist või puutud toiduainete käitlemisega kokku muul viisil, on toiduohutus väga suur osa sinu igapäevasest tegevusest. Selle asemel et investeerida suurtesse laboritesse ja spetsiaalse väljaõppega inimestesse või osta teenust sisse väljastpoolt, tasub pöörata pead lahenduste poole, mis ei nõua enam põhjalikke teadmisi mikrobioloogiast, vaid on disainitud nii, et tulemuse lugemine on lihtne ja kiire. Peale selle on tegu väga keskkonnahoidliku viisiga, sest kokkuhoid on tohutu nii energialt, töömahult, ajalt kui ka jäätmetelt. Uuenduslikkuse kohta võib tuua näiteks Petri tassi edasiarendusega, mis on mõõtmetelt ja ruumalalt väikesed ning milles on spetsiifiline sööde juba valmis kantud.

Kasutaja ülesanne on pakendis olevale Petrifilmile proov peale panna ja analüüs inkubatsioonikappi asetada. Erinevate patogeenide määramiseks on lihtne kasutada ka kromogeenset geeli sisaldavaid katsutiteid, millesse saab viia svaabiga võetud pinnaproovi ja peale inkubeerimist lihtsa värvimuutuse alusel määrata tulemust. Saadud infoga tagatakse, et valmistoodang ei lähe riknema ning seda ei pea tagasi kutsuma. Spetsiaalsete kiirtestidega on võimalik koguda ka teavet allergeenijääkide kohta tootmispindadelt.

Peale selle saab reaalajas kontrollida tootmise puhtust: ruum, käed, vesi vms. Tegu on usaldusväärsete ja sertifitseeritud lahendustega.

Valmislahendused on keerulistest analüüsisüsteemidest odavamad, aidates raha kokku hoida nii kulutatud tööajalt, energialt, materjalidelt, meeletutelt inkubatsioonikappidelt kui ka ruumilt ja jäätmetelt. Areng toimub lihtsuse, kiiruse ja rahalise kokkuhoiu suunas.

1997. aastast Eestis tegutsev bioteaduste ja biotehnoloogia spetsialist Labema Eesti OÜ aitab sul leida kõige mõistlikuma lahenduse, juhatades sind terve otsustusprotsessi jooksul.

