Sada vene tehasest tellitud EVR Cargo vagunit on hilinenud juba kolm kuud

Riigifirma EVR Cargo ostis suvel esimesed 500 uut vagunit, et neid omakorda klientidele vene raudteesüsteemis välja rentida. Enamus neist pool- ja platvormvagunitest on küll kohal või juba väljagi renditud, ent viimase saja vaguni kättesaamine on veninud juba kolm kuud üle aja.

Suvel tellitud viiesajast vagunist 300 platvormvagunit on Cargol praeguseks käes ja antud pikaajalisele rendile. 200 poolvagunist on tehniliselt vastu võetud 90, nendest omakorda 25 on samuti rendile antud ja 65 pole veel Eestisse jõudnud või on neil dokumendid vormistamata.

Küll aga on veninud viimase saja poolvaguni kättesaamine, Vene tehas Novozõbkovski Mašinostroitelnõi Zavod on tähtaega ületanud pea kolm kuud. EVR Cargo juhatuse esimehe Raul Toomsalu sõnul jätkuvad sel teemal läbirääkimised jaanuari teises pooles, varem on ta samuti käinud Moskvas tehase esindajaga kohtumas. „Saja vaguni hilinemist põhjendatakse endiselt sellega, et osa detaile (rattapaarid) on raske kätte saada. See on kindlasti ka tõsi, kuid ei pruugi olla ainus põhjus," tunnistas Toomsalu.

„Turul räägitakse tootja majandusraskustest. Ometi on nad meile andnud ettemaksugarantii, mis tähendab, et pank neile krediiti andis. Pealegi võib neil olla lihtsalt huvi lepinguga venitada, et müüa teistele, kes on praegu valmis vagunite eest rohkem maksma, ja meie tellimus täita hiljem," rääkis Toomsalu, kuid rõhutas, et tehase seesuguse käitumise vastu on neil lepingus määratud sanktsioonid.

Loe veel

Eile riigikogu ees aru andes kinnitas majandus- ja taristuminister Kadri Simson, et kui Cargo - mitmete poliitikute ja raudteeäri-ekspertide poolt kritiseeritud - äriplaan vett vedama läheb, vastutab tema. Nimelt küsis reformierakondlane Eerik-Niiles Kross Simsonilt, et kui asi luhta läheb, kas minister võtab vastutuse. "Kui nüüd me oleme võtnud, Eesti riigi ettevõte on võtnud laenu, ehitanud Venemaal vagunid, rendib need Venemaal välja, maksab ära riigimaksud ja tuleb ikkagi see, mida ma ennustan, et see äri läheb luhta, siis kas te võtate vastutuse?," küsis Kross.

"Reformierakonnas on neid selgeltnägija võimega ennustajad rohkem kui üks. Aga loomulikult, kui see äri läheb luhta, siis minister võtab vastutuse," kinnitas Kadri Simson.