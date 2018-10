Säh sulle selget maksusüsteemi: riik hakkab taga otsima kümneid tuhandeid inimesi, kes peavad tagasi maksma miljoneid eurosid

MTA maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi sõnul on seniste andmete alusel maksuvaba tulu osaliselt kasutamata jätnud 458 000 inimest kokku 89,1 miljoni eurot eest.

„Maksuvaba tulu kasutamata jätmine on seotud eelkõige sellega, et inimesed on oma maksuvaba tulu arvestamisel olnud konservatiivsed ning lasknud tööandjal pigem vähem maksuvaba tulu arvesse võtta, et see veebruaris korraga kätte saada. Samuti arvestatakse sellega, et aastatulu hulka läheb ka näiteks üüritulu ja muu lisateenistus, mille deklareerimine järgmise aasta alguses nende maksuvaba tulu suurust mõjutab," ütles Liivamägi.

Maksuvaba tulu on kaheksa kuuga rohkem kasutanud 57 000 inimest 8,7 miljoni euro eest. „Nendele inimestele on meil kavas saata ka otseteavitus. Palume seetõttu inimestel oma meiliaadress e-maksuametis/e-tollis ajakohasena hoida, et vajalik info meilt nendeni jõuaks," lisas Liivamägi.

Seda, kas tulumaksu tuleks järgmisel aastal juurde maksta, näeb igaüks ka e-maksuametis/e-tollis asuvast „Minu sissetulekud" rakendusest. Oluline on aga meeles pidada, et sealne info on arvutatud ainult maksu- ja tolliametile seni teadaolevate andmete pealt. Lisanduvate tulude kohta peab ise tähele panema, kas muud tulud võivad maksuvaba tulu arvestust muuta.

„Soovitame kõigil oktoobris oma andmed üle vaadata, et aasta viimastel kuudel veel vajadusel midagi muuta saaks," ütles Liivamägi.