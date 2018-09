Sahinad: Ikea teatab peagi Eesti poe avamise aja ja asukoha. Võib selleks olla just see Tallinna lähiasula?

Pooleteise nädala eest Riias avatud Ikeas ütles kaupluseketi juhatuse liige Hanspeter Zurcher, et Ikea tuleb kindlasti järgmisena ka Eestisse. "Praegu ei ole teada aga aeg, millal pood avatakse. Hetkel käivad läbirääkimised poe detailide osas," rääkis Zurcher siis.

Kinnisvararingkondades räägitakse aga juba kindlas kõneviisis, et Ikea tuleb just Jüri ringi lähedusse. Rae valla vallavanem Mart Võrklaev ütles Ärilehele, et konkreetselt Ikea esindajaid pole nende poole pöördunud, aga arvatavasti kasutavad nad sobiva krundi leidmiseks ikka kinnisvarafirmade vahendust. "Muidugi me kahe käega ootaks neid ja võtaks vastu, seni pole meiega küll ühendust võetud," rääkis Võrklaev. "Jüris kuuluvad sobiva suurusega krundid just vallale, meil on oma tehnopargid, mida me arendame ja seal ning nende ümbruses on ruumi küll," kiitis vallavanem.

Varem on käinud sahinad, et Ikea pood avatakse teisel pool Tallinna lähistel, Laagris. Mõni aasta tagasi kirjutas Delfi, et kauplus võib tulla näiteks Gate Tallinna superkeskusesse.