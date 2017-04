Saja miljoni euro äri: kellele kuulus Sondat ja Tapat reostanud kemikaal?

Sonda ja Tapa raudteejaaamas lekkis 27. märtsil ühest raudteetsisternist üle 50 tonni ohtlikku kemikaali. Ärileht tundis huvi, millisele ettevõttele haisev ja tuleohtlik vedelik kuulus. EVR Cargo juhatuse esimehe Raul Toomsalu sõnul oli aine omanik Novotrade Invest AS.

EVR Cargole teatati, et tegemist on "muude aromaatsete süsivesinike segudega, mille mahust 65% või enam (k.a. kaod) destilleerub 250˚C juures". Seda kaupa on EVR Cargo vedanud juba mitu aastat.

VKG külje all, Kohtla-Järvel asuva Novotrade Investi tehas - 38,64 ha, lähim elurajoon asub 1,3 kilomeetri kaugusel - tegeleb naftakeemiaproduktide ja orgaaniliste kemikaalide tootmisega, mis baseerub pürolüüsõlide ja kergenafta termilisel ümbertöötlemisel. Eestis ei ole ühtegi teist ettevõtet, kes kasutaks sama tehnoloogiat.

Ükski teine tehas ei töötle naftatöötlemise jääke kasulikeks süsivesinikeks, nagu on kütteained ja polümeerid. Seega on Novotrade Investi tehas oma regioonis unikaalne. Lisaks on tehase vaikude tootmiseks kasutatav pideva termilise polümerisatsiooni tehnoloogia ainulaadne kogu Euroopas, kirjutas Äripäev tunamullu septembris.

Pürolüüsiõlide töötlemise tulemusel toodetakse solvendi fraktsiooni, PTU-õli (naftapolümeervaigu jääk), tahket stüreen-indeenvaiku (SIV) ja polümeervaike. Polümeervaigu ja solvendifraktsiooni baasil toodetakse lakki LNP-101.

Kergenafta ümbertöötlemise produktideks on stabiliseeritud bensiin, diislifraktsioon ja masuut. Sisseveetavaks toormeks on ka diislikütus EURO, millist vaheladustatakse ja turustatakse koos diislifraktsiooniga.

Novotrade Investi 2015. aasta aruandest selgub, et firma käive ulatus 86,6 miljoni ja kasum 6,9 miljoni euroni. Ettevõttes töötas 126 inimest ja mullu neljandas kvartalis maksis äriühing ligikaudu 300 000 eurot riigimakse.

Novotrade Invest kasvas välja AS-ist Viru Aromaatika, mis kuulus 2002. aastani Viru Keemia Grupile. Ettevõtte omanikeks on Vene kodanik Evgeniy Erofeen (53) - elab Kasahstanis - ja Eesti kodanik Sergei Volžinski (32).

Virumaal lekkis 27. märtsil tsisternvagunitest kokku 51,9 tonni keemilist ainet. Kuna tegemist on kiiresti aurustuva kemikaaliga, siis ei ole võimalik lekke alguskohta ja pinnasesse imbunud lahusti kogust üheselt öelda, nentis EVR Cargo.

Lekke avastamise järel läbis kaubarong 28. märtsil Tapal asjatundjate komisjoni põhjaliku kontrolli, mille käigus avati tolli plommid ja kontrolliti üle põhjakorgid. Kontrolli tulemusel minimeeriti võimalike täiendavate lekete oht ja rong jõudis sama päeva õhtul Tapalt Muuga kaubajaama. 36 tsisternvaguni ja nelja poolvaguniga kaubarong alustas teekonda Kohtla jaamast, kus EVR Cargole anti üle kaubaga laetud tsisternid.