Sajad eestlased ehitavad Soomes maailma edevamaid ristluslaevu

Turu tehases keevitajana töötava 38-aastase Marguse sõnul on laevaehitaja töö mitmekülgne ja huvitav. Foto: Aivar Õepa

Soomes Turu laevatehases ehitab laevu mitmerahvuseline töötajaskond, kus soomlaste järel on teine suurem rühm eestlased. Tippkoormuse ajal võib mõnel päeval ühe Mein Schiffi ehk „minu laeva” kallal korraga ametis olla kuni pool tuhat eestlast. Turu laevatehases töötavad Eestist saabunud laevaehitajad kinnitavad, et palk on hea, kuid vastu tuleb anda kvaliteetne töö – selle üle soomlased ei tingi.