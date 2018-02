Sajad haldusreformiga koondatud ametnikud peavad end tööturul tõestama

Haldusreformiga kaasnenud ümberkorralduste tõttu kaotasid töö sajad kohalike omavalitsuste ametnikud. Paljud leidsid kiiresti uue töö ühendvallas, kuid leidub ka neid, kes otsivad seniajani tööd.

Saaremaal koondati 29 inimest. „17 soovisid ise koondamist, tuues põhjuseks pensioniea või tahtmise töökohta vahetada,” ütles Saaremaa vallavalitsuse tugiteenuste osakonna juhataja Alo Heinsalu.

Üks koondatuid on endine Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep, kes otsustas loodud Saaremaa ühendvallas mitte kandideerida. „Ma olin piisavalt väsinud. Olin töötanud vallavanemana juba 12 aastat, millest viimased neli aastat olid väga rasked ja närvesöövad. Tundsin, et vajan puhkust,” selgitas ta. Samuti pidas ta saadud kopsakat hüvitist põhjuseks, miks uude omavalitsusse poleks sobilik minna. „Kui meile öeldi, et tuleb sundliitmine, siis ma üritasin leida selle positiivseid külgi ja läksingi ühinemise meeleollu, aga siis tulid jutud hüvitistest,” rääkis ta. „Mul tekkis tunne, et mõni võib arvata, et ühineti selleks, et saada koondamisraha,” ütles Mõtlep. „Kui ma sain suure hüvitise, siis kuidas ma lähen uuesti omavalitsusse tööle?” küsis ta.