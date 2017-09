Sajad soome abituriendid panid kevadeks Tallinna suurhotelli kinni

Üle seitsmesaja soome kutsekoolinoore tuleb Tallinnasse pidutsema.

Soome õpilaste reisid Tallinnasse saavad täiendust. Tänavu veebruaris osales umbes 1600 noort Viru hotelli suundunud Abi Goes Tallinn-reisil, nüüd on Eestisse tulemas üle 700 kutsekoolilõpetaja.

Hype–nimeline üritus korraldatakse 20.–21. mail Tallinnas, kogu Viru hotell on reserveeritud neile reisijatele. Soome tippartistid esinevad noortele nii laevareiside ajal kui hotelli ööklubis.

Ühtlasi on soome abiturientide reisid Tallinnasse saanud ülipopulaarseks. Veebruari Abi Goes Tallinn ettevõtmises osales 1600 noort, järgmisel aastal tuleb rohkem kui kolmekordne arv ehk ligi 5500 koolilõpetajat.

2018. aasta veebruari Abi Goes Tallinn – reisid on juba väljamüüdud. Tulijaid on nii palju, et Viru hotellist üksi majutuseks enam ei piisa, pidutsetakse koguni kolmes suures hotellis. Viru hotelli organiseeritakse Abi Goes Tallinn lisareis 3.–4. märtsil, enam kui tuhandele abituriendile.

Kutsekooli lõpetajate Hype–ürituse ja abiturientide Abi Goes Tallinn-reiside taga on kolme noore soomlase firma A8 Entertainment. Aastal 2016 tuli nende kaudu Helsingist Tallinnasse 900 abiturienti, sel aastal ligi 1600 ja järgmisel aastal saabub peaaegu 5500 abiturienti ning üle 700 kutsekoolilõpetaja.