Sajad tuhanded autoomanikud esitasid Volkswageni vastu ühishagi

Sajad tuhanded inimesed liitusid ühishagiga detsembris, teatas Saksa föderaalse õigusbüroo pressiesindaja uudisteagentuurile AFP.

Saksa tarbijaühendus VZBV esitas 1. novembril hagi Brunswicki kohtule, mis asub vaid mõne kilomeetri kaugusel Volkswageni Wolfsburgi peakontorist.

Kuigi hagiga on võimalik liituda esimese istungini, mis leiab aset hiljem sel aastal, kutsus VZBV autoomanikke ühinema enne 31. detsembrit, et vältida kaebuste aegumist.

Volkswagen tunnistas 2015. aastal, et muutis 11 miljoni diiselsõiduki emissiooniandmeid, millega sooviti jätta mulje, et need on tegelikkusest vähem saastavad.

Novembris jõustus Saksamaal uus ühishagiseadus, mis kiideti parlamendi poolt heaks niinimetatud „dieselgate'i" valguses.

Ühishagi näol on tegemist esimese suure tarbijate poolt algatatud kohtuasjaga Volkswageni vastu seoses emissioonipettusega. Hagejate hinnangul kahjustas ettevõte tahtlikult kliente kui pani sõidukitele andmeid petva tarkvara ja nad nõuavad selle eest kompensatsiooni.

Kui kohtunik otsustab hagejate kasuks, siis võib see tuua kaasa hulga uusi kompensatsiooninõudeid. Volkswageni sõnul on nõuded alusetud.

„Dieselgate'i" skandaal on trahvide, tagasikutsumistega ja kompensatsioonidega seni autotootjale maksma läinud üle 28 miljardi euro. Enamik sellest summast on makstud USAs, kus Volkswagen on ostnud tagasi ligi pool miljonit sõidukit ja maksnud iga auto pealt ka 10 000 dollarit kompensatsiooni.

Saksamaal on ettevõte maksnud kaks trahvi, mis kokku ulatuvad 1,8 miljardi euroni. Viimati 2018. aasta oktoobris kirjutas Saksa riigiprokuratuur Volkswageni gruppi kuuluvale Audile diiselmootorite heitmeandmete võltsimise eest välja 800 miljoni euro suuruse trahvisumma.